В Мордовии рассмотрели вопросы маркировки товаров и борьбы с контрафактом

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 10 августа провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. В нем приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств республики, силовых структур. Обсуждались вопросы выявления и пресечения незаконного оборота промышленной продукции с нарушением правил маркировки контрольными знаками.

Врио Главы Мордовии напомнил, что в настоящее время введена обязательная маркировка для ряда товаров, включая табачную продукцию, духи, шины и покрышки, товары легкой промышленности, обувь, молочную продукцию, ювелирные изделия, лекарственные препараты.

«Многое из перечисленного производится у нас в республике. К 2024 году обязательная маркировка будет распространена на большую часть потребительской продукции. Это значит, что те, кто работает с товарами из этого списка, будут обязаны купить оборудование и пробивать товары в специальной системе. Товар без маркировки считается контрафактным, - подчеркнул Артём Здунов. – Система маркировки помогает государству защищать потребителя, бороться с контрафактными товарами, улучшать налоговую дисциплину».

В ходе заседания обсудили готовность производителей и участников рынка к работе в единой системе маркировки, а также проведение контролирующими органами проверочных мероприятий по выявлению контрафакта. При этом Врио Главы Мордовии отметил: чтобы повысить эффективность противодействия незаконному обороту промышленной продукции, необходимо активнее пропагандировать использование потребителями сканера системы маркировки товаров «Честный Знак», который можно бесплатно установить на любой смартфон.