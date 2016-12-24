12 августа у рынка «Ринг» ограничат движение на дороге

«Власти не имеют права оставлять людей в беде!»
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
По информации Администрации Саранска, с 08:00 до 17:00 12 августа будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по внутриквартальной дороге на проспекте 60 лет Октября до рынка «Ринг» (западная сторона). В это время здесь будут проводиться ремонтные работы на линиях наружного освещения.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ