12 августа у рынка «Ринг» ограничат движение на дороге

По информации Администрации Саранска, с 08:00 до 17:00 12 августа будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по внутриквартальной дороге на проспекте 60 лет Октября до рынка «Ринг» (западная сторона). В это время здесь будут проводиться ремонтные работы на линиях наружного освещения.





