12 августа у рынка «Ринг» ограничат движение на дороге

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По информации Администрации Саранска, с 08:00 до 17:00 12 августа будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по внутриквартальной дороге на проспекте 60 лет Октября до рынка «Ринг» (западная сторона). В это время здесь будут проводиться ремонтные работы на линиях наружного освещения.

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