В Саранске состоится Всероссийский форум сельской молодежи

12-14 августа в Саранске будет проходить Всероссийский форум сельской молодежи. Его цель – обмен эффективными практиками вовлечения молодежи в развитие села, повышение привлекательности сельских территорий, обсуждение и выработка предложений молодого поколения по улучшению качества жизни селян и активности местных сообществ.

Участниками форума станут лидеры общественного мнения среди сельской молодежи, в том числе руководители и активные представители региональных отделений РССМ, молодые предприниматели и специалисты агропромышленного комплекса и социальной сферы, студенты, аспиранты и молодые преподаватели аграрных вузов.

В программу форума входят экскурсии на сельскохозяйственные предприятия и объекты сельского туризма, а также дискуссионные площадки «Вовлечение местных жителей в развитие сельских территорий», «Кадры для села: активная молодежь – основа развития территорий», тренинг «Молодежная команда развития территории – команда РССМ».

Мероприятие организовано Российским союзом сельской молодежи и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.