В Саранске состоится Всероссийский форум сельской молодежи

«На земле святого праведного воина»
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
12-14 августа в Саранске будет проходить Всероссийский форум сельской молодежи. Его цель – обмен эффективными практиками вовлечения молодежи в развитие села, повышение привлекательности сельских территорий, обсуждение и выработка предложений молодого поколения по улучшению качества жизни селян и активности местных сообществ.
Участниками форума станут лидеры общественного мнения среди сельской молодежи, в том числе руководители и активные представители региональных отделений РССМ, молодые предприниматели и специалисты агропромышленного комплекса и социальной сферы, студенты, аспиранты и молодые преподаватели аграрных вузов.
В программу форума входят экскурсии на сельскохозяйственные предприятия и объекты сельского туризма, а также дискуссионные площадки «Вовлечение местных жителей в развитие сельских территорий», «Кадры для села: активная молодежь – основа развития территорий», тренинг «Молодежная команда развития территории – команда РССМ».
Мероприятие организовано Российским союзом сельской молодежи и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
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