Социальные проекты «КС банка» в Мордовии остановлены не будут

«Аудиоролик должен звучать!»
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов и пообещал свести к минимуму негативные последствия отзыва лицензии
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 9 августа принял участие в работе сессии Госcобрания республики. Она прошла под председательством спикера Владимира Чибиркина.
В ходе сессии был рассмотрен ряд вопросов. В частности, основной новостью прошлой недели стал отзыв лицензии у крупнейшего регионального банка АО «КС Банк». Депутат Госсобрания РМ, бывший Председатель Правления акционерного общества Владимир Грибанов в своем обращении к депутатам заверил, что планируется предпринимать все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия для клиентов банка, его работников и жителей республики.
Социальные проекты, которые вел «КС банк», остановлены не будут. Что касается коммунальных платежей, то принято решение с Администрацией г.о. Саранск и Правительством РМ о том, что офисы банка откроются для приема граждан с 10 августа текущего года. По всем интересующим вопросам сотрудники будут консультировать жителей Мордовии.
«Мы сейчас ищем возможность заключить мировое соглашение с тем, чтобы акционеры банка максимально полно удовлетворили требования всех кредиторов. Лично я всю ответственность понимаю, поэтому вести себя буду открыто и прозрачно. Я планирую предпринять максимум усилий, чтобы пострадавших не было», - заявил Владимир Грибанов.
И.о. Заместителя Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева добавила, что сейчас временная администрация совместно с Агентством по страхованию вкладов составляют списки лиц, имеющих право на страховые выплаты. Звонков поступает много, и количество операторов горячей линии будет увеличено. Ответы на типовые вопросы планируется разместить на популярных ресурсах.
Второй темой последних дней, на которой остановились депутаты, продолжает оставаться напряженная ситуация с лесными пожарами в Темниковском районе. Напомним, что 8 августа Врио Главы Мордовии Артём Здунов вместе с заместителем полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным провел выездное совещание на территории Мордовского заповедника. Было принято решение привлечь к тушению дополнительные силы МЧС.
В ходе сессии депутатами Госсобрания были приняты законодательные инициативы, предложенные Государственным Советом Республики Татарстан в связи с трагедией в Казани 11 мая текущего года. В частности, благодаря данному обращению коллег из Татарстана, в РМ будет ужесточена ответственность за незаконный оборот оружия и наркотических средств.
Также парламентарии заслушали отчёт о работе Миздрава РМ и Минфина РМ, и рассмотрели ряд других вопросов.
Поделиться в соц. сетях:
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы