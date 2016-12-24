Социальные проекты «КС банка» в Мордовии остановлены не будут

Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов и пообещал свести к минимуму негативные последствия отзыва лицензии

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 9 августа принял участие в работе сессии Госcобрания республики. Она прошла под председательством спикера Владимира Чибиркина.



В ходе сессии был рассмотрен ряд вопросов. В частности, основной новостью прошлой недели стал отзыв лицензии у крупнейшего регионального банка АО «КС Банк». Депутат Госсобрания РМ, бывший Председатель Правления акционерного общества Владимир Грибанов в своем обращении к депутатам заверил, что планируется предпринимать все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия для клиентов банка, его работников и жителей республики.



Социальные проекты, которые вел «КС банк», остановлены не будут. Что касается коммунальных платежей, то принято решение с Администрацией г.о. Саранск и Правительством РМ о том, что офисы банка откроются для приема граждан с 10 августа текущего года. По всем интересующим вопросам сотрудники будут консультировать жителей Мордовии.



«Мы сейчас ищем возможность заключить мировое соглашение с тем, чтобы акционеры банка максимально полно удовлетворили требования всех кредиторов. Лично я всю ответственность понимаю, поэтому вести себя буду открыто и прозрачно. Я планирую предпринять максимум усилий, чтобы пострадавших не было», - заявил Владимир Грибанов.



И.о. Заместителя Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева добавила, что сейчас временная администрация совместно с Агентством по страхованию вкладов составляют списки лиц, имеющих право на страховые выплаты. Звонков поступает много, и количество операторов горячей линии будет увеличено. Ответы на типовые вопросы планируется разместить на популярных ресурсах.



Второй темой последних дней, на которой остановились депутаты, продолжает оставаться напряженная ситуация с лесными пожарами в Темниковском районе. Напомним, что 8 августа Врио Главы Мордовии Артём Здунов вместе с заместителем полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным провел выездное совещание на территории Мордовского заповедника. Было принято решение привлечь к тушению дополнительные силы МЧС.



В ходе сессии депутатами Госсобрания были приняты законодательные инициативы, предложенные Государственным Советом Республики Татарстан в связи с трагедией в Казани 11 мая текущего года. В частности, благодаря данному обращению коллег из Татарстана, в РМ будет ужесточена ответственность за незаконный оборот оружия и наркотических средств.



Также парламентарии заслушали отчёт о работе Миздрава РМ и Минфина РМ, и рассмотрели ряд других вопросов.