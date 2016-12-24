9 августа Врио Главы РМ Артём Здунов встретился с членами экспертного клуба «Моя Мордовия», состоящего из победителей одноименного кадрового проекта. Его цель – обсуждение и формирование социально-значимых предложений, направленных на развитие республики.

С момента завершения оценочных мероприятий прошло чуть больше месяца, но клуб уже становится важнейшей площадкой генерации и обсуждения новых идей и проектов, важных для региона. Участники встречи рассказали, что уже сделано за этот месяц, в каких образовательных площадках они принимают участие. Например, трое экспертов сейчас находятся на «Архипелаге 2121» в Великом Новгороде – это Александр Долганов, Алексей Столяров и Ольга Агеева. Они обещают привезти оттуда свой доработанный проект «Цифровой образовательный акселератор».

На встрече презентованы еще две новых инициативы. Роман Майоров предлагает обучение программированию и помощь в организации стажировки в IT-компаниях. Артём Здунов поручил взять проект на контроль Министерству информатизации и связи РМ, подчеркнув значимость развития IT-направления для заполнения рабочих мест качественными специалистами.

«Я уже не первое предприятие Мордовии посещаю и вижу проблему нехватки рабочих кадров. При этом у нас есть те, кто находится на рынке труда, их специальности позволяют обучиться новым навыкам на самом предприятии. Давайте изучим дисбаланс в этих сферах и подумайте над идеями решения данной проблемы», - указал руководитель республики.

Алексей Ларькин рассказал об экологической акции «Сохраним лес», которую планируется провести в Мордовии 11 сентября с участием членов клуба и представителями общественности. Артём Здунов отметил ситуацию с лесными пожарами и попросил внести предложения по расчистке территории от старых деревьев на территории заповедника, поручив Правительству РМ поддержать идею ежегодной акции «Сохраним лес» и добавить ее в план мероприятий.

Евгения Тулина, председатель Экспертного клуба при Главе Республики Мордовия, отметила, что идей и проектов у участников еще много, и попросила Артёма Здунова уделить пару часов в нерабочее время для неформальных встреч с экспертными группами.

Врио Главы РМ подчеркнул важность совместных действий победителей и участников проекта, работников органов власти, представителей бизнес-сообщества, и заявил о готовности к открытым обсуждениям.

«Мы продолжим регулярно встречаться. Результатом нашего общего труда должны стать конкретные проекты и выработка механизмов по решению существующих проблем и позитивным изменениям в республике. Всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», - отметил Артём Здунов.