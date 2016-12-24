В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

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9 августа Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал Указ о назначении на должность Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Алексея Ларькина.
36-летний уроженец села Гарт Большеберезниковского района Мордовии Алексей Ларькин окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Лесное хозяйство». В течение года работал мастером леса в Чамзинском лесхозе. В 2008 году переехал в Московскую область, где трудился на разных должностях. С 2012 года был начальником отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области. Отвечал за организацию охраны лесов от пожаров, в том числе за выполнение мер пожарной безопасности в лесах и за тушение лесных пожаров на территории региона.
В 2021 году Алексей Ларькин стал участником и победителем кадрового проекта «Моя Мордовия», вошел в Экспертный клуб при Главе РМ. На одном из заседаний им была предложена экологическая акция «Сохраним лес», суть которая в высадке на территории региона 10 тысяч сеянцев при участии жителей республики. Врио Главы региона Артём Здунов проект поддержал и наделил его инициатора соответствующими полномочиями.
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