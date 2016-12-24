Правительство Мордовии усилит контроль за противопожарными мероприятиями

9 августа и.о. Председателя Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел очередное заседание кабинета министров, на котором обсуждалась пожароопасная ситуация в регионе. Руководитель кабмина поручил главам муниципальных районов и членам регионального Правительства, курирующим районы республики, взять ситуацию на особый контроль. Первые лица министерств будут выезжать в районы, чтобы лично оценить состояние противопожарной готовности на территории.

Муниципалитетам рекомендовано организовать дежурства в населенных пунктах, иметь в резерве технику, которая может быть использована для ликвидации возгораний. Также предписано расчистить на местах пирсы для забора воды пожарными машинами.

Владимир Сидоров поручил более тщательно следить за отдыхающими, которые часто игнорируют действующий в Мордовии особый противопожарный режим и продолжают разжигать костры в местах отдыха и лесных массивах.

«Ситуация очень серьезная, нам всем необходимо сообща и очень сосредоточенно работать, чтобы избежать повторения ситуации с пожаром в Темниковском районе», - подчеркнул руководитель кабинета министров.