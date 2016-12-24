Республиканские власти поддержат кабельное производство в Мордовии

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9 августа Врио Главы РМ Артём Здунов посетил производственные площадки предприятий «Сарансккабель» и «Эпромет», пообщался с работниками и обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов.
За более чем полувековую историю «Сарансккабель» освоил выпуск широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Сегодня завод выпускает кабели различных видов, продукция поставляется в 9 стран мира, в том числе в страны СНГ, Монголию, Литву и Грузию.
На «Эпромете» организовано металлургическое производство. Для ООО «Сарансккабель» и других предприятий Мордовии здесь наладили выпуск алюминиевой и медной катанки. Реализуемый инвестиционный проект создаст на базе двух производств 150 новых рабочих мест с конкурентной заработной платой.
Артём Здунов подчеркнул, что кабельная промышленность для республики является стратегической. Он дал ряд поручений в адрес Минпрома Мордовии, в том числе связанных с поиском новых заказчиков продукции. Также руководитель региона отметил важность организации обучения для будущих сотрудников на базе предприятий. Часть рабочих мест будет предложена выпускникам учреждений среднего профессионального образования.
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