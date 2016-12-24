Артём Здунов посетил мебельное производство в Саранске

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9 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов посетил предприятие «Оримэкс». Руководитель региона ознакомился с особенностями производства и обсудил сбытовую политику компании.
Компания «Оримэкс» уже длительное время занимается в республике изготовлением мебели, здесь работают 457 человек, средняя заработная плата превышает 38 тысяч рублей. Врио Главы региона показали полный цикл производства от распиловки массива дерева до покраски, сборки и упаковки готовой продукции.
Коммерческий директор Руслан Начаркин рассказал Артёму Здунову о сбытовых показателях. Продукция мебельной фабрики экспортируется в 4 страны: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Чехию. Поставляется в 150 городов России, представлена в 362 мебельных магазинах. В текущем году открыты монобрендовые секции по продаже мебели в крупнейших торговых центрах Москвы, Казани, Самары, Оренбурга и Южно-Сахалинска.
Врио Главы Мордовии отметил значимость расширения рынков сбыта, в том числе зарубежных, для республиканских производителей. Минпрому республики дано поручение проработать направления поддержки сбытовой стратегии предприятия.
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