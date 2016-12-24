В республике растет число ковидных пациентов в больницах

Сокрушительная победа
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксированы 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1972 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотатльная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 24494 случая коронавируса.
21459 человек выздоровели. 427 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 9 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1365 человек на стационарном лечении;
1849 человек под наблюдением дома.
Поделиться в соц. сетях:
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться