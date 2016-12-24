В республике растет число ковидных пациентов в больницах

Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксированы 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1972 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотатльная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 24494 случая коронавируса.

21459 человек выздоровели. 427 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 9 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1365 человек на стационарном лечении;

1849 человек под наблюдением дома.