В Саранске продолжают мониторить соблюдения мер пожарной безопасности в местах отдыха

На территории столицы Мордовии продолжают работать мобильные группы мониторинга соблюдения мер пожарной безопасности в местах отдыха. На оперативном совещании в мэрии города главы районных администраций доложили о проведенной в минувшие выходные работе.



«В субботу я сам объезжал потенциальные места отдыха, а в воскресенье работали рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники администрации и полиции. Были проведены рейды на Лесном озере, осмотрены территории сельхозназначения со стороны Берсеневки. В воскресенье на Лесном озере было выдано три предупреждения отдыхающим о недопустимости разведения открытого огня. Кроме этого, в районе Лямбирского шоссе также за разведение открытого огня во время жарки шашлыка составлен протокол», - сообщил Глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.



В Октябрьском районе были проверены пруд Корчагинец, водоёмы в районе «Огней Саранска», Луховский, в Куликовке и в рп. Ялга. «Отдыхающих было много на водоёмах. Открытого огня не было», - рассказал Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.



«На водоёме в Зелёной роще отдыхающие жарили шашлык в двух мангалах. Им разъяснены правила пожарной безопасности, после чего они решили завершить жарку шашлыка и потушили угли в мангалах. Также проведены рейды в районе Ключаревских дач и на водоёме по улице Гончарова. Открытого огня обнаружено не было», - сказал первый заместитель Главы Администрации Ленинского района Владимир Пряхин.



Мэр города Петр Тултаев поручил проводить рейды не только на водоемах, но и на других территориях, где были случаи возгорания, в том числе сухой травы. Градоначальник призвал всех горожан, планирующих отдых на природе, неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности.

«Мы не против отдыха. Если рядом с водоемом установили мангал, за безопасностью пристально нужно следить. И за собой после отдыха весь мусор, конечно же, нужно убирать», - отметил мэр Саранска.





