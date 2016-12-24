В России смогут переводить на «удаленку» непривитых от коронавируса студентов

Как сообщает РИА Новости, Министерство науки и высшего образования России считает целесообразным переводить на «удаленку» непривитых от коронавируса студентов. Это решение принимается в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно ...принимать решение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», - говорится в рекомендациях министерства.

Кроме того, из документа следует, что для таких студентов устанавливается особый режим посещения учебных корпусов.