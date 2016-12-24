Дилер работал по нескольким регионам
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
По информации регионального оперативного штаба на 8 августа, за сутки в Мордовии выявлен 71 случай коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксированы 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1979 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1934 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 24424 случая коронавируса.
21414 человек выздоровели. 424 человека умерли от коронавируса как основной причины.
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