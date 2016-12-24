В Мордовии выявлен 71 случай коронавируса

Репортер

По информации регионального оперативного штаба на 8 августа, за сутки в Мордовии выявлен 71 случай коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксированы 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1979 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1934 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 24424 случая коронавируса. 

21414 человек выздоровели. 424 человека умерли от коронавируса как основной причины.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Укол по графику

В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации

Распил на расчистке

В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод

1
Заказать рекламу
1
1
1