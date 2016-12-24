Два афериста выманили у продавщицы из Рузаевки 65 тысяч рублей

Еще одна жительница Мордовии потеряла крупную сумму денег в результате мошеннического спектакля в двух лицах. В дежурную часть полиции по Рузаевскому району обратилась 40-летняя продавец местного магазина. Женщина сообщила, что ей поступил звонок якобы от сотрудника банка. Собеседник предупредил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Жительница Рузаевки засомневалась в этой информации, тогда ей позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил продавщицу, что сейчас проводится операция по поимке мошенников и попросил ее оказать содействие. Та согласилась и по указанию злоумышленников перевела 65 тысяч рублей на указанные ими счета. Когда лжесотрудники перестали отвечать на звонки, мошенническая суть произошедшего стала ясна во всей неприглядности.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.