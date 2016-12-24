Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Репортер

Сотрудники полиции Саранска разыскивают пропавшего без вести Рачкова Андрея Николаевича, 1972 года рождения, жителя Пролетарского района г. Саранск. 4 августа 2021 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В полицию заявление поступило от дочери разыскиваемого гражданина.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы седые короткие. Был одет: серая футболка, серые брюки. Особые приметы: шрам на левом локте, мелкие шрамы на лице.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Рачкова, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-01, 76-08-80 либо 102.

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