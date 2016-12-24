В Мордовии начала работать «горячая линия» для вкладчиков КС-БАНКа

В Рузаевке появится экопарк высоких технологий
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
6 августа в Саранске в Доме Республики состоялось заседание оперативного штаба по преодолению негативных социально-экономических последствий, связанных с отзывом лицензии у КС БАНКа. По итогам был принят ряд первоочередных решений.
По словам бизнес-омбудсмена республики Елены Юрченковой, организована и уже начала работать «горячая линия» для физических и юридических лиц - 39-11-77. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут также обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей по телефону 39-15-74.
Информация для вкладчиков: КС БАНК является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации«. Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05 ), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
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Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
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