В Мордовии проводится работа по выявлению объектов недвижимости с ранее возникшими правами

За семь месяцев 2021 года в Мордовии поставлено на государственный кадастровый учет 553 ранее учтенных объекта недвижимости. В республике продолжается работа по реализации Федерального закона № 518-ФЗ от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому полномочиями по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости наделяются органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Всего по региону в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 446 тыс. земельных участков и 550 тыс. объектов капитального строительства. Однако значительная их часть относится к категории ранее учтенных, то есть права владения на них возникли до 31.01.1998 г. (до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 г.). Наличие большого числа объектов недвижимости, сведения о которых внесены как о ранее учтенных, но в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях, создает проблемы для гражданского оборота недвижимости и эффективного управления территориями.

Принятым законом четко установлен порядок сбора информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и предоставления необходимых сведений для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Уполномоченные органы при этом взаимодействуют с Федеральной налоговой службой, органами внутренних дел, БТИ, Пенсионным фондом, нотариусами, органами ЗАГС и другими.

Основными целями принятия закона являются наполнение Единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов, атакже защита прав и законных интересов граждан. Его реализация будет способствовать вовлечению в гражданский оборот ранее учтенных объектов недвижимости, улучшению инвестиционной привлекательности региона.

Следует отметить, что при наличии ранее выданного документа, подтверждающего право на объект недвижимости, совсем необязательно ждать, когда уполномоченные органы внесут данную информацию в ЕГРН. В настоящее время абсолютно бесплатно можно зарегистрировать ранее возникшее право, так как государственная пошлина за предоставление такой услуги не взимается. С целью регистрации права на объект недвижимости достаточно предоставить соответствующее заявление и правоустанавливающий документ в МФЦ.