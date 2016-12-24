КС БАНК лишился лицензии

Как сообщается на официальном сайте Банка России, 6 августа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «КС БАНК». По величине активов кредитная организация занимала 176 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что КС БАНК:

- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Деятельность КС БАНКа была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС БАНК совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

КС БАНКу было направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального положения, исполнение которого приводило к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности КС БАНКа реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В КС БАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: КС БАНК является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Агентство начнет выплаты не позднее 20 августа 2021 года. До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 августа 2021 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.