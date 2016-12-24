В Саранске 45 школьников создают свои проекты в ходе образовательной смены «Бинилект»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 5 августа принял участие в открытии образовательной смены «Бинилект» в центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира». На открытии также присутствовали председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

«Бинилект» - это бизнес, наука, интеллект. Среди наставников школы — представители органов государственной власти, малого, среднего и крупного бизнеса, общественных и образовательных организаций, победители республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

45 школьников, прошедших конкурсный отбор, будут работать по 4 модулям: «Бизнес-PRO», «Идея-Prof», «ПРОдвижение – работа в команде», «Лидер Next».

«У вас сейчас есть доступ ко всему, что есть в России. Только надо стараться, участвовать в этом. Желаю с интересом провести время в смене. Постарайтесь стать ближе друг к другу и пронесите это через всю жизнь. В этом ваша сила, ваша энергетика», - пожелал ребятам на открытии смены Артем Здунов.

«Важно взять по максимуму все, что дает сегодня республика. От вас должна быть инициатива, вы знаете все, вы знаете больше, чем мы, помогайте нам, а мы сделаем все, чтобы ваше счастливое детство превратилось в счастливое будущее. Давайте вместе развивать нашу Мордовию!» - отметил Василий Пискарев.

За время смены участников научат формировать команду и управлять коллективом, аргументированно дискутировать и выступать на публике, составлять бизнес-план и разрабатывать стратегии продвижения собственного дела.

По окончании школы предусмотрена защита участниками собственных бизнес-проектов или социальных проектов – от идеи до практической реализации. Так, одна из команд разрабатывает туристический маршрут по Рузаевскому району. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин уточнил про развитие инфраструктуры в проекте: затрагивается ли этап проживания и питания, и попросил обратить на это больше внимания. Василий Пискарев предложил подумать над привлекательным названием маршрута, например, «Золотая Мордовия».

«Вы сегодня поднимали вопросы, которые обсуждаются на самом высоком уровне при Президенте РФ. Это здорово, что они вас волнуют, интересуют, что вы находите на них собственные ответы и готовы над этим работать. Желаю вам быть впереди при решении таких важных задач», - подытожил Станислав Бедкин.