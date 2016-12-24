Врио Главы Мордовии Артём Здунов 5 августа в Доме Республики провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станиславом Бедкиным. Обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики, направленной на укрепление межэтнического и межрелигиозного согласия в республике.

Станислав Бедкин отметил высокий уровень подготовки и проведения мероприятий, посвященных 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова, в которых он тоже принял участие.

В ходе рабочей встречи рассмотрели направления дальнейшего взаимодействия республики и Федерального агентства по делам национальностей, в том числе по реализации этнокультурных проектов. В частности, агентство поддержало предложение региона по развитию межрегиональной экспедиции - фестиваля «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов». Фестиваль проводится уже много лет и направлен на сохранение культурного многообразия России.

Также было заявлено, что Федеральное агентство по делам национальностей поддержит проект создания в Саранске духовно-просветительского центра. Его планируется разместить на базе здания бывшей Трехсвятительской церкви на улице Московской, в котором до 2017 года находился республиканский краеведческий музей имени И.Д. Воронина.

«Этот общественный проект будет решать задачи привлечения интереса жителей и гостей республики к истории и культуре Отечества, повышения духовно-патриотического самосознания молодежи, укрепления в обществе традиционных нравственных ценностей», - подчеркнул Артём Здунов.