В саранском турнире по дисциплине «World of Warships» победила команда из Москвы

5 августа в Саранске прошло главное киберспортивное событие этого лета - в рамках празднования 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова состоялись морские интерактивные сражения среди киберспортсменов по дисциплине «World of Warships».

Организатором турнира выступила саранская IT-компания «Байтэкс». Восемь сборных команд из разных регионов смогли поиграть и побороться за внушительный призовой фонд, предоставленный Правительством Республики Мордовия: 100 тысяч рублей за первое место, 50 и 25 тысяч рублей - за 2 и 3 места, соответственно.

Отборочные бои проходили в онлайн-формате. 5 августа самые лучшие смогли встретиться в компьютерном поединке в офлайне - бои проходили в формате 3х3, при этом компания-разработчик игры Wargaming предложила командам использовать специальные аккаунты, которые позволили максимально снарядить их боевые флотилии и раскрыть в бою свои навыки.

Весь день геймеры боролись за звание лучших: меняли стратегии боёв и анализировали тактику противников. В результате призовые места распределились следующим образом:

1 место- IBIZA (Москва, Орел) - приз 100000 рублей

2 место- KRAKEN (Рязань, Саранск) - приз 50000 рублей

3 место- MORDOR (Саранск) - 25000 рублей.

Вручая награды, исполняющий обязанности министра связи и информатизации РМ Игорь Вольфсон отметил, что подобные турниры должны проходить чаще. Исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов выразил мнение, что довольно скоро нас ждут не только региональные, но и олимпийские соревнования по киберспрту, в которых сегодняшние победители тоже смогут себя проявить.