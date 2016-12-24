В МВД по РМ за круглым столом рассмотрели проблематику безвестного исчезновения детей

В МВД по РМ прошло заседание круглого стола по вопросам безвестного исчезновения детей с участием старшего инспектора отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РМ капитана полиции Алексея Попова, руководителя общественной организации «Поисково-спасательный отряд «Поиск 13 регион» Наталии Романчевой и заместителя начальника республиканской аварийно-спасательной службы Владимира Чебулаева.

«В текущем году на территории региона зарегистрировано 34 факта самовольного ухода несовершеннолетних из дома или социального учреждения. За 6 месяцев прошлого года их было 20, – сообщил Алексей Попов. – Причинами такой ситуации становятся недостаточный контроль со стороны взрослых, негативное влияние старших товарищей или социальных сетей, а также желание увидеться с родственниками или друзьями».

С целью профилактики самовольного ухода несовершеннолетних представители общественной организации «Поиск 13 регион» с началом нового учебного года возобновляют работу со школьными коллективами. В ходе классных часов специалисты расскажут подросткам о трудностях и опасностях, с которыми им придется неизбежно столкнуться, если они самовольно покинут дом.

«При обнаружении пропажи или безвестного исчезновения ребенка следует не поддаваться панике, обзвонить друзей, родственников, педагогов и уточнить, не пошел ли он к ним в гости, – настоятельно поисковик Наталия Романчева. – Чем раньше начнутся массовые поиски, тем быстрее найдется ребенок».

Однако, исчезновение несовершеннолетнего может быть связано не только с его самовольным уходом, ребенок может отстать от взрослых во время прогулки по парку или лесу, в незнакомой городской местности.

«Такую ситуацию легче предотвратить, – рассказывает профессиональный спасатель Владимир Чебулаев. – Собираясь в лес, одевайте ребенка в яркую одежду, повесьте на шею свисток и объясните, что с его помощью можно подавать сигналы. Для этих же целей можно стучать палкой по дереву. В наш век высоких технологий незаменимым помощником в такой ситуации станет сотовый телефон. Перед выходом обязательно зарядите его и поставьте на режим экономии энергии, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вас и вашего ребенка легко могли найти».