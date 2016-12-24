«Мордовия гордится непобедимым адмиралом»

5 августа Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Утром в Кафедральном соборе состоялась божественная литургия, которую совершили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и другие архиереи Русской православной церкви. Во время литургии был совершён крестный ход и праздничный молебен у памятника непобедимому адмиралу, по окончании которого состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов, представители Правительства республики, Русской православной церкви, Министерства обороны РФ. Во славу непобедимого адмирала прозвучал гимн России в исполнении Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России из Санкт-Петербурга.



Торжественное мероприятие, состоявшееся у Кафедрального собора Феодора Ушакова, собрало большое количество людей - жителей республики и многочисленных гостей со всей России. Приветствие участникам торжеств направил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.



Врио Главы Мордовии Артём Здунов со сцены у Кафедрального собора поздравил всех собравшихся с праздником, передал слова поздравлений от первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и других руководителей федеральных органов власти.



«Руководители Военно-Морского Флота, Министерства обороны, Государственной Думы прислали поздравления, приехали представители этих ведомств, что говорит о значимости сегодняшнего события для Российской Федерации, - сказал Артём Здунов. – Наш адмирал знаменит не только сражениями и победами – он известен и тем, что в нужное для людей время боролся с чумой, создал госпиталь в Темниковском районе в сложные годы. А когда они были легкими для нашей страны? Но если мы не прогибаемся, служим Господу, служим людям, мы всегда найдём верный выход из самых сложных ситуаций и обязательно победим. Я считаю, это правильно, что мы собираемся такой общностью и вместе с вами прославляем наших великих героев. Это основа нашей российской государственности, о которой мы должны помнить, которую мы должны передавать нашим потомкам».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий передал жителям Мордовии поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Участников торжеств поздравили также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Кисляк.



«Феодор Ушаков никогда не был движим жаждой славы и азартом завоеваний, он держался в стороне от политических интриг. По свидетельствам современников, всем своим естеством он воплощал скромность, добродетель, пронес их через пыл самых жарких и тяжелых сражений и испытаний. Не каждому дано пойти сквозь ад войны и сохранить внутреннюю силу и стойкость, приверженность самым высоким духовным принципам и идеалам. Мордовия по праву может им гордиться!» - подчеркнул Сергей Кисляк.



Почетными гостями праздничного мероприятия стали представители Госдумы и Совета Федерации Василий Пискарев, Александр Воробьев, Владимир Литюшкин, руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

После окончания официальной части Врио Главы Мордовии пообщался с жителями республики и гостями праздника, а также посетил выставку работ студентов Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова и членов Союза художников Республики Мордовия «Арт-продвижение».



В рамках празднования 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова гости мероприятия посетили выставку, посвященную небесному покровителю Мордовии, которая открылась в республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина. На выставке представлены личные вещи Феодора Ушакова – их передали музею потомки непобедимого адмирала. Также среди экспонатов - ядро с боевого корабля, на котором вел боевые действия прославленный адмирал. Выставка будет работать до 30 сентября.