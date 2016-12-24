Горячие линии Управления Росреестра по Республике Мордовия пройдут в августе

Все горячие линии пройдут с 9.00 до 12.00 часов

6 августа на вопросы осуществления государственного земельного надзора ответят начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Бурмистров Виталий Иванович по номеру 8 (8342) 24-22-74

13 августа на вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Конунова Мария Владимировна по номеру 8 (8342) 23-24-19

20 августа на вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Журавлева Ольга Николаевна по номеру 8 (8342) 23-24-18

26 августа на вопросы исправления технических ошибок в сведениях ЕГРН ответит начальник отдела ведения ЕГРН Пьянзина Ольга Викторовна по номеру 8(8342) 47-04-02. На вопросы предоставления сведений ЕГРН ответит заместитель начальника отдела Макарова Светлана Ивановна по номеру 8 (8342) 24-68-15. На вопросы приема на хранение актов согласования границ земельных участков ответит заместитель начальника отдела Трофимова Марина Александровна по номеру 8(8342) 47-35-26

31 августа на вопросы банкротства юридических и (или) физических лиц ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Кривовичева Татьяна Николаевна по номеру 8 (8342) 23-32-97. На вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости ответит заместитель начальника отдела Переведенцева Галина Николаевна по номеру 8 (8342) 47-35-91