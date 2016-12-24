Житель Мордовии получил три года колонии за попытку захвата такси

22-летний житель села Курмачкасы Ромодановского района поплатился в суде за свою дикую выходку с захватом такси. Парень получил реальный срок заключения по статье «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В ходе следствия правоохранитиели установили, что 5 мая молодой человек вместе со знакомым вызвал такси, чтобы доехать из своего села до Саранска. Уже в пути агрессивный клиент стал угрожать водителю вилкой, попутно сообщив, что платить за проезд он не собирается. Опасный пассажир предложил таксисту простую альтернативу – или отвезти их бесплатно или убраться из машины. Не ожидая ничего хорошего от дальнейшего развития событий, водитель остановил автомобиль, схватил с панели телефон и вместе с ключами зажигания выскочил из машины. Таксист умчался подальше от брошенной техники, а потом по телефону рассказал о случившемся знакомому. Тот немедленно сообщил о происшествии в полицию.

Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту своего жительства. Ранее он был судим за совершение разбоя. Свою вину молодой человек признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.