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Как сообщил на своей странице в инстаграм лидер Мордовии Артём Здунов, власти республики окажут помощь пострадавшим от буйства стихии домохозяйствам.
«Вчера по Мордовии прошёл ливень с ураганным ветром. Пострадали больше 40 населённых пунктов. Оценка ущерба ещё не завершена. Повреждены линии электропередач, у домов в нескольких районах снесены кровли. Подачу энергии восстанавливают.
Наибольший ущерб стихия причинила Старошайговскому району, был там сегодня. Больше 60 домов остались без крыши.
Пострадавшим окажем материальную помощь. В наиболее сложных случаях организуем работу строительных бригад. Цены на строительные материалы поручил региональному правительству взять на контроль».
Фото со страницы в инстаграм Артёма Здунова
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