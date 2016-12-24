Как сообщил на своей странице в инстаграм лидер Мордовии Артём Здунов, власти республики окажут помощь пострадавшим от буйства стихии домохозяйствам.

«Вчера по Мордовии прошёл ливень с ураганным ветром. Пострадали больше 40 населённых пунктов. Оценка ущерба ещё не завершена. Повреждены линии электропередач, у домов в нескольких районах снесены кровли. Подачу энергии восстанавливают.



Наибольший ущерб стихия причинила Старошайговскому району, был там сегодня. Больше 60 домов остались без крыши.



Пострадавшим окажем материальную помощь. В наиболее сложных случаях организуем работу строительных бригад. Цены на строительные материалы поручил региональному правительству взять на контроль».

Фото со страницы в инстаграм Артёма Здунова