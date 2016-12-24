В Рузаевке появится экопарк высоких технологий

Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов 4 августа посетил ООО «Байтэкс» в Саранске, на площадке которого состоялась панельная дискуссия «Экопарк высоких технологий в г. Рузаевка». Её участниками стали и.о. министра информатизации и связи РМ Игорь Вольфсон, глава Рузаевского района Александр Сайгачев, креативный продюсер Wargaming Вячеслав Макаров, директор ООО «Байтэкс» Дмитрий Карасев.

До начала мероприятия руководитель Мордовии осмотрел помещения ведущей IT-компании республики, пообщался с её сотрудниками.

Открывая панельную дискуссию, Артём Здунов отметил, что идея создания IT-деревни в Рузаевке позволит бизнесу выйти на ещё более высокий уровень развития. «Это интересный бизнес-проект, - подчеркнул он. – Республика готова его поддержать посредством участия в различных федеральных программах. Но главное – вложения самих предпринимателей. Необходимо привлечь людей и создать здесь комфортные условия для работы и проживания».

Глава Рузаевского района Александр Сайгачев отметил, что Рузаевка является идеальной площадкой для размещения экопарка. «Участки и здание бывшего профилактория, которые мы готовы предоставить, находятся на окраине города вдоль леса. Это идеальное место для создания экологичного инновационного центра. Здесь нет проблем с логистикой, не будет пробок, в шаговой доступности социальная инфраструктура, - рассказал он. - Рядом с участками - поликлиника, две школы, четыре детских сада».

Кроме того, Рузаевка является моногородом и территорией опережающего социально-экономического развития, что предполагает ряд преференций для ее резидентов. Объекты инфраструктуры IT-деревни, которые будут создаваться и строиться, могут воспользоваться преимуществами свободной экономической зоны.

Участники дискуссии подчеркнули, что создание экопарка позволит уменьшить отток специалистов с профильным образованием, а также вернуть в республику светлые умы в области информационных технологий.

И.о. министра информатизации и связи РМ Игорь Вольфсон добавил, что представители крупных IT-компаний заинтересовались этим проектом, реализация которого станет точкой роста всей отрасли.

Вячеслав Макаров, креативный продюсер компании Wargaming, являющейся одним из ведущих мировых разработчиков компьютерных игр, отметил, что у Мордовии есть целый ряд преимуществ для развития IT-проектов. «Здесь выстроена школа подготовки кадров для разработчиков компьютерных игр, кроме того, у региона удобное расположение относительно Москвы, широкий выбор транспорта доставки, - сказал он. - Спрос на определенные виды IT-услуг существует, в том числе и у международных компаний. Главной задачей является поиск тех игроков, которые заинтересованы в масштабировании своих проектов и размещении своих подразделений в новых регионах. Также можно привлечь в республику людей, которые хотели бы получить качественное IT-образование и затем предложить им сотрудничество с теми компаниями, которые готовы будут сюда прийти».

Артём Здунов дал поручение ускорить работу по реализации этого проекта.

«В это перспективное направление надо вгрызаться, - сказал руководитель республики. – Многое будет зависеть от самого бизнеса, но и республика в этом проекте заинтересована. Мы будем развивать IT-отрасль и усиливать свое влияние в ней».