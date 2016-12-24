Артём Здунов посетил компанию «РОСТР»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 4 августа посетил ООО «РОСТР» в Саранске, занимающееся изготовлением сувенирной продукции. Руководитель республики ознакомился с возможностями предприятия, обсудил с руководством планы по развитию инновационных производственных технологий.

Лидеру Мордовии рассказали, что у компании более 50 действующих патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В 2015 году предприятие получило Гран-при Роспатента «За вклад в развитие интеллектуальной собственности».

В частности, Врио Главы РМ показали новую интеллектуально-спортивную игру «Фатум» - именно она представляет Россию в Международной федерации интеллектуальных игр БРИКС. Есть у компании и другие эксклюзивные подарочные серии, в том числе - продукция из мореного дуба, возраст которого - более 2 тысяч лет, что отражено в заключении лаборатории Института географии Российской Академии Наук.

Как рассказал директор предприятия Николай Козин, в настоящее время в компании работают 85 человек, именно высококвалифицированные кадры позволяют постоянно внедрять и выпускать инновационную продукцию, находить нестандартные технические решения.

Артём Здунов с интересом осмотрел всю экспозицию сувенирной и подарочной продукции, а также оставил памятную запись в книге отзывов. «Желаю дальнейшего продвижения, новых рынков и творческих идей!» - написал руководитель республики.