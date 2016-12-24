ЦУР Мордовии пояснил, куда нужно обращаться, чтобы сообщить о последствиях урагана

«Аудиоролик должен звучать!»
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
В Мордовии из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электроэнергии в 40 населённых пунктах. Ведутся аварийно-восстановительные работы, к 20:00 их планируется завершить.
Из-за шквалистого ветра в ряде районов повреждена кровля домов. Проводится оценка нанесённого ущерба.
ЦУР РМ фиксирует в интернете публикации и обращения жителей на эту тему. Данные мониторинга передаются в администрацию Главы РМ и ответственным ведомствам, для оперативного реагирования.
О последствиях урагана можно сообщить:
- в ЕДДС своего района
- в комментариях или сообщениях на страницах органов госвласти, в популярных пабликах региона
- на портале «Госуслуги»
- в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем Вместе»
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Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
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