ЦУР Мордовии пояснил, куда нужно обращаться, чтобы сообщить о последствиях урагана

В Мордовии из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электроэнергии в 40 населённых пунктах. Ведутся аварийно-восстановительные работы, к 20:00 их планируется завершить.

Из-за шквалистого ветра в ряде районов повреждена кровля домов. Проводится оценка нанесённого ущерба.

ЦУР РМ фиксирует в интернете публикации и обращения жителей на эту тему. Данные мониторинга передаются в администрацию Главы РМ и ответственным ведомствам, для оперативного реагирования.

О последствиях урагана можно сообщить:

- в ЕДДС своего района

- в комментариях или сообщениях на страницах органов госвласти, в популярных пабликах региона

- на портале «Госуслуги»

- в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем Вместе»