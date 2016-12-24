Угнал машину друга из мести и получил год условно

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В Саранске 26-летний парень выслушал приговор за угон машины своего приятеля. Таким образом он отомстил более успешному на любовном фронте другу.
Как установили полицейские, двое молодых людей пришли в квартиру знакомой девушки на улице Ульянова в Саранске и устроили мини-застолье. Потом один из кавалеров решил уединиться с барышней и попросил приятеля какое-то время погулять вне квартиры. Он отдал ключи от своей машины, чтобы «изгнанник» мог скоротать время в заведенном автомобиле – на улице стояла зима. Тот выполнил просьбу, после чего вновь вернулся в квартиру, где застолье продолжилось с новой силой.
«Проветрившийся» молодой человек решил сам добиться благосклонности девушки, в результате у парней разгорелся конфликт. Неудавшийся любовник, у которого остались ключи от автомобиля друга, выбежал из квартиры, завел машину и отогнал ее на соседнюю улицу. Там он оставил иномарку и ушел. В результате оперативно-разыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания. Ключи от похищенного авто у него были изъяты.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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