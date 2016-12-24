Четверть жителей Мордовии ходили на работу во время болезни

Прокатился на Yamaha до приговора
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Такие данные приводит служба исследований hh.ru, которая проводила опрос среди жителей Мордовии и выясняла, приходится ли им работать во время больничного.
16% жителей региона рассказали, что им во время официального больничного приходилось работать из дома, еще 25% ходили на работу, несмотря на недомогание или болезнь. 59% опрошенных во время официального больничного никогда не занимались рабочими делами. Чаще всего работать во время болезни приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.
Интересно, что при этом 73% респондентов региона уверены, что они заботятся о своем здоровье. Обратной точки зрения придерживаются только 22% опрошенных, остальные затруднились ответить. Активнее всех своим здоровьем занимаются представители транспортно-логистической сферы, и наоборот, реже остальных за своим здоровьем следят медики и фармацевты.
Поделиться в соц. сетях:
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов