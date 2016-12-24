Жительница Саранска перечислила мошенникам 540 тысяч «кредитных» рублей

В дежурную часть полиции Саранска обратилась очередная жертва банальной телефонной махинации. 40-летняя местная жительница сообщила, что потеряла деньги в результате общения со лже-сотрудником банка. (Да, сколько может это государство терпеть!).

Женщине позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения финансовой процедуры требовалось отправиться в банк, взять заем на аналогичную сумму и перечислить деньги на так называемые резервные счета для мгновенного погашения кредита.

Потерпевшая выполнила все рекомендации неизвестного и перевела на несколько абонентских номеров взятые в кредит 540 тысяч 610 рублей.

После всех действии у жительницы города возникли сомнения, и она обратилась в полицию.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».