Жительница Саранска перечислила мошенникам 540 тысяч «кредитных» рублей

«Аудиоролик должен звучать!»
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
В дежурную часть полиции Саранска обратилась очередная жертва банальной телефонной махинации. 40-летняя местная жительница сообщила, что потеряла деньги в результате общения со лже-сотрудником банка. (Да, сколько может это государство терпеть!).
Женщине позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения финансовой процедуры требовалось отправиться в банк, взять заем на аналогичную сумму и перечислить деньги на так называемые резервные счета для мгновенного погашения кредита.
Потерпевшая выполнила все рекомендации неизвестного и перевела на несколько абонентских номеров взятые в кредит 540 тысяч 610 рублей.
После всех действии у жительницы города возникли сомнения, и она обратилась в полицию.
В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
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