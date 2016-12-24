В республике операция «Розыск» позволила поймать 15 преступников

По информации МВД по РМ, на территории республики с 28 по 29 июля проходила операция «Розыск». По названию понятно, что её цель - активизации розыска деятелей, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, а также пропавших без вести лиц.

В течение двух дней правоохранители задержали 15 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. За ними числятся неуплата алиментов, кражи, незаконное хранение наркотических средств, угроза убийством и т.д. Среди попавших в руки правоохранителей 11 человек находились в федеральном розыске.

Установлено местонахождение семи лиц, пропавших без вести на территории Ковылкинского, Ардатовского, Чамзинского районов и города Саранска.