В республике операция «Розыск» позволила поймать 15 преступников

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По информации МВД по РМ, на территории республики с 28 по 29 июля проходила операция «Розыск». По названию понятно, что её цель - активизации розыска деятелей, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, а также пропавших без вести лиц.
В течение двух дней правоохранители задержали 15 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. За ними числятся неуплата алиментов, кражи, незаконное хранение наркотических средств, угроза убийством и т.д. Среди попавших в руки правоохранителей 11 человек находились в федеральном розыске.
Установлено местонахождение семи лиц, пропавших без вести на территории Ковылкинского, Ардатовского, Чамзинского районов и города Саранска.
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В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
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