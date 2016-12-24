Артём Здунов встретился с руководителем Управления Росреестра Светланой Балесковой

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 2 августа провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РМ Светланой Балесковой. Рассмотрены вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с Росреестром, касающиеся повышения качества и доступности государственных услуг в сфере регистрации недвижимости.

Обсуждались совместные мероприятия по реализации на территории региона федерального закона о «гаражной амнистии», который вступит в силу с 1 сентября 2021 года, вопросы установления границ между субъектами, границ муниципальных образований и населенных пунктов, а также проведения комплексных кадастровых работ на территории республики.

Врио Главы Мордовии особо отметил значимость развития электронного межведомственного взаимодействия для повышения доступности госуслуг. Светлана Балескова пояснила, что Росреестр принимает активное участие в реализации государственных ипотечных программ. «Мы провели встречу с представителями кредитных организаций для реализации проекта «Электронная ипотека за 1 день», по итогам которой достигнута договоренность о начале работы по сокращенному сроку регистрации со 2 августа 2021 года», -  сказала она.

Такое же взаимодействие планируется наладить с основными застройщиками республики.

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