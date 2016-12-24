Вектор взаимодействия

Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ

2 августа временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов провел рабочую встречу с делегацией из Индии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкатешем Вармой. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах - сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине, спорте и подготовке школьников – участников международного олимпиадного движения.

О важности прямого взаимодействия регионов Российской Федерации и Республики Индия заявили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди во время 19-го ежегодного двустороннего саммита в Нью-Дели в октябре 2018 года. Они, в частности, высоко оценили взаимные усилия по увеличению направлений сотрудничества между регионами России и штатами Индии. С целью придания импульса сотрудничеству между субъектами Президент РФ поручил осуществлять дальнейшую активизацию прямых контактов между российскими и индийскими предпринимателями и государственными структурами. Стороны приветствовали продолжение работы, направленной на подписание соглашений между регионами и городами двух государств.

Артём Здунов, приветствуя иностранных гостей, выразил признательность Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Индия в Российской Федерации за столь широкий состав делегации, куда вошли представители промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и банковского дела.

«Почти 30% экономики Мордовии – промышленность, а 15% - сельское хозяйство. Это предопределяет наши отношения, в том числе торговые, с Индией. Мы бы хотели обратить ваше внимание на пищевую переработку, светотехническую продукцию и оптическое волокно. Среди партнеров Мордовии 64 страны. Республика не только обеспечивает себя, но и экспортирует мясо, молоко, яйцо, курицу. Мы заинтересованы в налаживании экспорта с Индией, - сказал Врио Главы РМ. – Также большое внимание мы уделяем производству и продаже оптического волокна. Мы единственные в России его производители. Мы знаем, что в Индии очень актуальна программа развития интернета, есть соответствующие поручения высшего руководства страны. Мы бы хотели выступить в качестве поставщиков и конкурировать с другими компаниями».

Также руководитель региона обозначил важнейшую тему сотрудничества с Индией в области фармацевтики. С его слов, налаживание партнерских отношений с одним из лидеров фарминдустрии положительно скажется на развитии отрасли обеих сторон.

Венкатеш Варма поблагодарил Артёма Здунова за теплый прием и отметил, что индийская делегация ощутила дружеское отношение с первых минут присутствия на мордовской земле. «Спасибо, что уделяете нам время, несмотря на пандемию и большую занятость. Мы очень рады, что у нас появилась возможность приехать в Мордовию и провести ряд мероприятий. Я хочу передать слова приветствия и благодарности руководителю региона, Правительству и всем жителям республики», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол. Он также добавил, что встреча стала возможна благодаря личному содействию первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, который тоже присутствовал на встрече.

Посол отметил, что в отношениях между Мордовией и Индией уже присутствуют отдельные направления сотрудничества, такие как электроника, деревообработка, металлургия и сельское хозяйство. В прошлом году, например, экспорт неорганической химической продукции увеличился в несколько раз. Много запланировано в сфере АПК. «Мы наблюдаем колоссальный прогресс у региона в этой сфере. Мы видим большой потенциал сотрудничества в пищевой переработке, производстве мяса и яиц», - сказал он.

Стороны обменялись мнениями и планами в сфере фармацевтики. Был поднят вопрос не только о налаживании устойчивого партнерства, но и о взаимовыгодных инвестиционных проектах. Для иностранных гостей очень интересным и перспективным показался кластер кабельной промышленности.

Отдельно остановились на теме высшего образования. Около 20% всех иностранных студентов в МГУ им. Н.П. Огарева – граждане Индии, это 425 человек. В основном, это представители медицинского института. Еще около сотни человек начнут учиться с 1 сентября текущего года. Было предложено создать специально для индийских студентов англоязычные курсы и по другим специальностям. Также стороны обсудили вопрос о курсах в сфере IT в Саранске от индийских преподавателей.

Много времени было уделено развитию школьного образования. Заместитель директора по развитию, научный руководитель республиканского лицея для одаренных детей, советник Главы РМ на общественных началах Дмитрий Подлесный обратил внимание, что национальные индийские сборные по различным школьным предметам – одни из самых сильных в мире. Костяки некоторых сборных России также составляют воспитанники республиканского лицея для одаренных детей. Он предложил объединить усилия в подготовке будущих чемпионов и проводить совместные сборы. Венкатеш Варма ответил, что этот вопрос будет детально обсуждаться с Правительством Республики Индия. Кроме того, гости хотели бы детально изучить опыт создания в Саранске лицея и использовать его в своей стране.

После переговоров делегация направилась на встречу с индийскими студентами. А уже завтра, 3 августа, состоится очередной этап переговоров непосредственно с представителями промышленных, сельскохозяйственных и фармацевтических компаний.