В Мордовии будет создана государственная информационная система похозяйственного учета

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В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
2 августа на заседании правительства республики руководитель кабинета министров Владимир Сидоров дал поручение создать в Мордовии государственную информационную систему похозяйственного учета. Это позволит автоматизировать данные о личных подсобных хозяйствах, контролировать и анализировать информацию о всех сельских и городских поселениях в онлайн режиме. Пилотной территорией, где будет отработан механизм ведения электронной похозяйственной книги, станет Ичалковский район. Затем информационная система будет распространена на всю республику.
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В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
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