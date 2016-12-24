В Мордовии будет создана государственная информационная система похозяйственного учета

2 августа на заседании правительства республики руководитель кабинета министров Владимир Сидоров дал поручение создать в Мордовии государственную информационную систему похозяйственного учета. Это позволит автоматизировать данные о личных подсобных хозяйствах, контролировать и анализировать информацию о всех сельских и городских поселениях в онлайн режиме. Пилотной территорией, где будет отработан механизм ведения электронной похозяйственной книги, станет Ичалковский район. Затем информационная система будет распространена на всю республику.