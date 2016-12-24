В Саранске возьмутся за ремонт автодороги по улице Коммунистической

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2 августа на очередном заседании регионального кабинета министров обсуждались темпы работ по ремонту дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На эти работы Мордовии было дополнительно выделено 500 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Как стало известно после заседания правительства, часть средств будет направлена на ремонт автодороги по ул. Коммунистической в Саранске, качество которой вызывает много нареканий.

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