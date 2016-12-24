В республике полицейские выявили свыше 8 тысяч правонарушений на территориях дачных массивов

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По информации МВД по РМ, в республике силами мобильных групп из числа сотрудников оперативных подразделений, участковых уполномоченных полиции, инспекторов ДПС проверяются дачные массивы и лица, занимающиеся незаконной скупкой и продажей металла, кражами с территорий дач. Патрульно-постовые наряды полиции ежедневно ориентируются на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями с территорий садоводческих товариществ.
С 26 апреля этого года в Мордовии проведено более 150 рейдов мобильных групп. На территориях дачных массивов выявлено 8455 административных правонарушения, прошли 233 проверки лицензированных пунктов приема металла. В ходе мероприятий досмотрено более 30 тысяч транспортных средств, около 400 граждан. В ОВД доставлялось 72 человека, 40 человек дактилоскопированы, сфотографированы и внесены в базу данных МВД. Выявлено 6 лиц без определенного места жительства. В целях предупреждения дачных краж МВД по РМ рекомендует владельцам участков принять необходимые меры по сохранности своего имущества и воспользоваться следующими советами:
- не оставлять на даче ценные вещи, их необходимо увезти с собой в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача;
- максимально затруднить доступ в жилище посторонним, установить крепкие двери, оснастить их сложными замками, на окна поставить решетки;
- чаще навещать загородное жилище;
- попросить соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за дачей и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с имуществом собственника;
- в случае потери ключей срочно заменить замки;
- по возможности оборудовать дом средствами видеофиксации.
Если кража все же произошла, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции нужно сохранить следы преступления.
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