Подготовка к отопительному сезону в Саранске идет без отставаний от графика

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На совещании в понедельник в Администрации города главы районных администраций доложили, что подготовка к отопительному сезону в Саранске проходит в соответствии с графиком, без отставаний. По данным на 30 июля, из общего числа домов в Саранске, имеющих центральное отопление, промывка выполнена в 91%, опрессовка – в 67%.
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