Подготовка к отопительному сезону в Саранске идет без отставаний от графика

На совещании в понедельник в Администрации города главы районных администраций доложили, что подготовка к отопительному сезону в Саранске проходит в соответствии с графиком, без отставаний. По данным на 30 июля, из общего числа домов в Саранске, имеющих центральное отопление, промывка выполнена в 91%, опрессовка – в 67%.