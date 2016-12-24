В Мордовии разрабатывают стратегию цифровой трансформации республики

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 30 июля провел совещание с членами Правительства по вопросам развития отрасли информатизации и связи. Речь шла о разработке стратегии цифровой трансформации республики, повышении уровня цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, а также о проблемах, сдерживающих этот процесс.



В соответствии с нацпроектом одним из главных элементов устойчивого экономического развития страны должно стать развитие цифровой инфраструктуры, повсеместное внедрение информационных технологий. «Цифра» должна стать неотъемлемой частью как профессиональной деятельности, так и повседневной жизни людей. Технологии призваны сделать эффективными и удобными государственное управление и оказание госуслуг, медицину, образование и другие сферы.



Руководитель республики подчеркнул: сегодня уровень развития отрасли во многом определяет возможности современной жизни человека, деловую и социальную активность, развитие территорий. Поэтому перед профильным республиканским министерством стоит целый ряд задач. Важное направление – увеличение числа жителей республики, зарегистрированных на портале госуслуг.



«Необходимо обеспечить максимальный охват жителей Мордовии, - подчеркнул Артём Алексеевич. – Мы должны иметь возможность ко всем обратиться, в случае необходимости быстро оказать помощь, проинформировать о чем-либо».



В совещании приняли участие представители министерства информатизации и связи Мордовии: и.о. министра Игорь Вольфсон и одна из победителей кадрового проекта «Моя Мордовия», заместитель начальника отдела программ и проектов информационного общества и электронного правительства Наталья Санина. Победительница кадрового проекта рассказала об основных проблемах, которые, на ее взгляд, влияют на эффективность межведомственного взаимодействия и скорость принятия решений органами власти.



«Сейчас для принятия каких-то управленческих решений, для предоставления государственных и муниципальных услуг используются неполные данные, так как информация концентрируется в автоматизированных системах министерств и ведомств, не связанных друг с другом, то есть у нас пока нет базовых информационных ресурсов, которые бы содержали полную, актуальную и достоверную информацию, - пояснила она. – Поэтому необходимо определиться с первоисточником поступления информации и порядком информационного обмена между ведомствами».

В ходе совещания были определены конкретные шаги по дальнейшему развитию отрасли и внедрению информационных технологий.