18 ПРОЕКТОВ ОТ МОРДОВИИ ПОДАНО НА КОНКУРС АСИ «ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ»

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28 июля завершён приём заявок на участие во Всероссийском проекте по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию». На конкурс было подано 192 туристических маршрута, охвативших 60 регионов Российской Федерации, от 96 туроператоров нового поколения - продюсеров впечатлений.
От Мордовии в категорию «Автор идеи» предложено 16 проектов от 13 авторов, в номинацию «Продюсер впечатлений» поступила заявка от Туристско-информационного центра республики с маршрутами «Край мокши и эрзи» и «По следам Ушакова».
Все заявки с маршрутами, прошедшие техническую экспертизу, поступят в работу Экспертной группе, в состав которой вошли специалисты в области туризма, маркетинга, брендирования, экономики, финансового моделирования, экологии, социологии и иных сфер, связанных с туризмом. Они проведут оценку и рейтингование турмаршрутов и продюсеров впечатлений. 11 августа Конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко выберет 30 финалистов – команд под лидерством продюсеров впечатлений с 60 маршрутами для дальнейшего участия в проекте. Они станут участниками Акселерационной программы и спроектируют еще 1, дополнительный, турмаршрут из поступивших в «Фабрику идей» локаций и активностей со всей страны. Участникам будет из чего выбирать, т.к. идеи продолжают поступать на сайт и сейчас их количество достигло почти 1300. Решение Конкурсной комиссии и 30 продюсеров впечатлений будут объявлены 12 августа.
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