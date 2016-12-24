С 1 июля в Мордовии открылись еще пять отделений дневного пребывания

В настоящее время в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Саранске и 8 муниципальных районах Мордовии (Ардатовский, Атяшевский, Зубово-Полянский, Кочкуровский, Краснослободский, Рузаевский, Ромодановский, Старошайговский) функционируют отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Цель создания отделений - поддержание активного образа жизни получателей услуг из числа данных категорий населения.

С 1 июля 2021 г. на базе государственных учреждений по социальной защите населения Инсарского, Ковылкинского, Теньгушевского, Темниковского и Торбеевского муниципальных районов открылись еще 5 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для развития творческого и интеллектуального потенциала обслуживаемых граждан, продления активного долголетия и формирования позитивных жизненных установок созданы необходимые условия. Все отделения оснащены необходимым оборудованием, в т.ч. техническими средствами реабилитации и предметами длительного пользования, мебелью, посудой, бытовой техникой и другими предметами, необходимыми для оказания социальных услуг. В отделениях предусмотрены специализированные помещения (зал для досуговой деятельности, тренажерный зал, комната отдыха и т.д.), в которых каждый может развивать свои творческие способности и укреплять здоровье.

Квалифицированными специалистами разрабатываются индивидуальные программы предоставления социальных услуг с учетом заболеваний, возрастных изменений и личных особенностей граждан.

Приоритетными направлениями деятельности отделений являются профилактика нарушений когнитивных функций (деменции), заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.