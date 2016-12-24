В МГПУ им. М.Е. Евсевьева вакцинировано более 60% студентов

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На 30 июля 62,5% студентов очной формы обучения МГПУ имени М.Е. Евсевьева вакцинировались от COVID-19. Доля преподавательского состава привитого от коронавируса составила 82%, сотрудников - 70,8%.
«Высокий процент вакцинации – результат системной работы со студентами, родителями и профессорско-преподавательским составом МГПУ им. М.Е. Евсевьева, а также общего понимая необходимости своевременной защиты человека от коронавирусной инфекции, - сообщила ректор МГПУ им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова. - Прививочная кампания в вузе продолжается. Для сотрудников и студентов созданы все условия: вакцинацию можно пройти в специально оборудованном медицинском кабинете университета по предварительной записи и без очередей».
Педагогический университет готов к началу учебного года в традиционном очном формате.
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