Победители кадрового проекта «Моя Мордовия» получили назначения

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Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия» заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н.П. Огарева Александр Долганов возглавил региональное Представительство Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Соинициаторами создания НОЦ являются Самарская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Пензенская область, Тамбовская область. В рамках НОЦ образовательные и научные организации на основании своих компетенций разрабатывают проекты, направленные на выполнение стратегических задач научно-технологического развития; создают новую продукцию и технологических решения для организаций, действующих в реальном секторе экономики.
На территории Мордовии на постоянной основе будет работать один из комитетов НОЦ – «Умное агро». Он объединяет университеты и предприятия, заинтересованные в развитии сельского хозяйства и применении высоких технологий для повышения экологичности, производительности и качества производства продуктов питания.
Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия» Людмила Трошкина назначена советником директора АНО «Центр развития конкурентоспособности РМ», призванной стимулировать региональный бизнес к внешнеэкономической (экспортной) деятельности, содействовать их выходу на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.
В полномочия Людмилы Трошкиной будут входить развитие мер поддержки экспортно ориентированных организаций для расширения рынков сбыта, развитие внешне-торговых связей с торговыми представителями России за рубежом, поиск потенциальных компаний-экспортёров и обеспечение выхода их на зарубежные рынки.
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