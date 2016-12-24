Победители кадрового проекта «Моя Мордовия» получили назначения

Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия» заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н.П. Огарева Александр Долганов возглавил региональное Представительство Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Соинициаторами создания НОЦ являются Самарская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Пензенская область, Тамбовская область. В рамках НОЦ образовательные и научные организации на основании своих компетенций разрабатывают проекты, направленные на выполнение стратегических задач научно-технологического развития; создают новую продукцию и технологических решения для организаций, действующих в реальном секторе экономики.

На территории Мордовии на постоянной основе будет работать один из комитетов НОЦ – «Умное агро». Он объединяет университеты и предприятия, заинтересованные в развитии сельского хозяйства и применении высоких технологий для повышения экологичности, производительности и качества производства продуктов питания.

Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия» Людмила Трошкина назначена советником директора АНО «Центр развития конкурентоспособности РМ», призванной стимулировать региональный бизнес к внешнеэкономической (экспортной) деятельности, содействовать их выходу на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

В полномочия Людмилы Трошкиной будут входить развитие мер поддержки экспортно ориентированных организаций для расширения рынков сбыта, развитие внешне-торговых связей с торговыми представителями России за рубежом, поиск потенциальных компаний-экспортёров и обеспечение выхода их на зарубежные рынки.