В Мордовии пройдет первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 30 июля в режиме ВКС провёл очередное заседание рабочей группы по вопросам организации питания школьников комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование». Напомним, руководитель республики возглавил рабочую группу весной этого года, ее цель - подготовить предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета, которое состоится 25 августа этого года.



В видеоконференции приняли участие представители федеральных органов власти и всех субъектов Российской Федерации.



Врио Главы Мордовии, открывая обсуждение, поблагодарил всех за активную работу. «79 субъектов РФ направили нам в рабочую группу свои предложения, - сказал Артём Здунов. – У нас есть четкая репрезентативная выборка, мнение каждого региона по данному вопросу. На основании этих данных нами подготовлен перечень предложений по совершенствованию организации горячего школьного питания».



О результатах проведённой работы доложила и.о. вице-премьера Мордовии, руководитель секретариата рабочей группы по организации питания школьников Галина Лотванова. Наиболее актуальными для всех субъектов страны являются вопросы модернизации пищеблоков, совершенствования контрактной системы, приобретения продуктов питания с высокой долей местного АПК, повышения уровня родительского контроля.



Учитывая востребованность этой темы, принято решение о проведении в Мордовии 19-20 августа этого года первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки форум пройдет в очно-дистанционном формате.



«Мы приглашаем членов рабочей группы принять участие в этом мероприятии и детально обсудить все актуальные вопросы и наработки российских регионов, - сказал Врио Главы Мордовии. - Мониторинг показал, что все регионы признают необходимость изменений в системе организации питания школьников, чтобы сделать его качественным и безопасным».



На заседании рабочей группы выступили губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Образование» Игорь Васильев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, представители министерства просвещения РФ, министерства экономического развития РФ, Общероссийского народного фронта, Агентства стратегических инициатив, а также ряда российских регионов.