В республике для переписи населения задействуют студентов мордовских вузов

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 30 июля провел с членами Правительства, представителями органов Росстата и органов местного самоуправления совещание по вопросам проведения Всероссийской переписи населения. Это один из ключевых проектов этого года, который охватит всю территорию страны.
«От данных, которые получит Росстат, зависят многие стратегически важные решения Правительства, - напомнил руководитель республики. - Результаты переписи необходимы для анализа демографических тенденций, реализации программ социальной, национальной, культурной, образовательной, молодежной политики, а также для формирования бюджетов всех уровней».
Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, принципиально изменятся методы сбора информации. Перепись можно будет пройти на портале госуслуг. Также останутся и традиционные способы – переписчики будут обходить дома и квартиры и опрашивать жителей, сохранится возможность переписаться на стационарном участке.
На подготовку и проведение Всероссийской переписи населения из федерального бюджета Мордовии выделено 12, 4 млн. рублей. В республике будут работать 242 стационарных переписных участка и 1445 переписчиков. В пул переписчиков войдут студенты мордовских вузов – все они будут обучены и вакцинированы.
В ходе совещания рассмотрены вопросы организации переписи и контроля за ее проведением.
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По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
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