В ДТП на трассе Саранск-Кочкурово погибла девушка, шесть человек получили травмы

29 июля около 18 часов на 15 километре трассы Саранск-Кочкурово произошло столкновение двух автомобилей «Лада Приора» и «Renault Logan». В результате аварии погибла 24-летняя девушка, еще шесть человек, включая 13-летнего подростка, получили различные травмы. По информации Аварийно-спасательной службы РМ, из разбитой «Приоры» спасатели извлекли двух пострадавших мужчин с различными травмами и передали их медикам, в машине также находилась погибшая женщина. В «Логане» было трое пострадавших, которых спасатели также передали бригаде скорой помощи.

Госавтоинспекция по РМ позднее уточнила обстоятельства страшной аварии. 40-летний мужчина (стаж с 2011 года), управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 35-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП 24-летняя пассажир «Лады Приоры» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков. Кроме того, травмы получили водитель и 17-летний пассажир «Лады Приоры», а также водитель и трое пассажиров «Рено Логан» - 39-летняя и 42-летняя женщины, а также 13-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.