В столице Мордовии проведут бесплатную экскурсию «Фонтаны Саранска»

30 июля Туристско-информационный центр Мордовии проведет бесплатную экскурсию по городским фонтанам. В ней сможет принять участие каждый желающий - провести пару часов пятничного вечера в компании экскурсовода в неспешной прогулке по Саранску.



Участники экскурсии смогут не только насладиться видами города, но и узнать историю создания фонтанов и сделать красивые фотографии.



Экскурсия пройдет 30 июля, начало в 17:00.



Запись на экскурсию:

по телефонам +7 (8342) 77-76-77 и 8 927 275 56 91 (Наталья)

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