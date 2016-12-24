В столице Мордовии проведут бесплатную экскурсию «Фонтаны Саранска»

Наш город

30 июля Туристско-информационный центр Мордовии проведет бесплатную экскурсию по городским фонтанам. В ней сможет принять участие каждый желающий - провести пару часов пятничного вечера в компании экскурсовода в неспешной прогулке по Саранску.

Участники экскурсии смогут не только насладиться видами города, но и узнать историю создания фонтанов и сделать красивые фотографии.

Экскурсия пройдет 30 июля, начало в 17:00.

Запись на экскурсию:
по телефонам +7 (8342) 77-76-77 и 8 927 275 56 91 (Наталья)
в сообщениях в соцсетях Туристско-информационного центра РМ
по электронной почте tic-rm@mail.ru

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