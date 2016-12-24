Гендиректора ООО «Рузаевский трикотаж» оштрафовали за задержку зарплаты работникам

Коллегия прокуратуры
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
Рузаевская межрайонная прокуратура проверила деятельность ООО «Рузаевский трикотаж» и выявила задолженность по заработной плате перед 50 работниками в общем размере более 850 тысяч рублей за май и июнь 2021 года.
По данному факту генеральный директор ООО «Рузаевский трикотаж» привлечена к административной ответственности за нарушение трудового законодательства с наказанием в виде штрафов в суммарном размере 20 тысяч рублей.
В целях устранения выявленных нарушений закона Рузаевским межрайонным прокурором руководству ООО внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
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В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
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