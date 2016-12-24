Мордовия и Белоруссия готовы сотрудничать по множеству направлений

29 июля в Доме Республики в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание по вопросам сотрудничества Республики Беларусь и Республики Мордовия, в ходе которого был подписан план совместных мероприятий на 2021-2022 годы. В заседании приняли участие временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов, министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко, руководитель отделения посольства Белоруссии в России в Нижнем Новгороде Владимир Воронкович, а также представители органов власти, промышленности и бизнеса.

О важности укрепления связей между странами месяц назад говорил Президент РФ Владимир Путин во время работы Форума регионов России и Белоруссии. В частности, он отметил: «Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы. Отмечу, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов».

В приветственном слове руководитель Мордовии подчеркнул, что Белоруссия - один из ключевых партнеров республики по множеству направлений: более 60 республиканских предприятий имеют экономические отношения с белорусскими компаниями, однако последние два года наблюдается существенное снижение товарооборота. «С нашей стороны сегодня присутствуют все первые лица, ответственные за тот или иной сектор. Сейчас мы можем обсудить все важнейшие направления: промышленность, сельское хозяйство, экономику, здравоохранение, социальную сферу, туризм, культуру. Мы должны провести тщательную работу. Достаточно будет скорректировать несколько сфер, и другие покажут рост автоматически», - сказал Артём Алексеевич.

Республика готова возобновить сотрудничество практически во всех сферах. Кроме того, некоторые предприятия готовы запустить новые линии специально для зарубежных партнеров. «Одно из важнейших направлений сотрудничества для нас – оптическое волокно. Это огромный, не освоенный до конца рынок. Мы можем начать здесь плотное сотрудничество - игроков по данному направлению в мире не так много. Предлагаю также обсудить сотрудничество в области сельскохозяйственной техники, мы делаем на белорусские машины большую ставку. Мордовия заинтересована в появлении обслуживающих центров. Также мы готовы обсудить поставки продукции вагоностроения», - добавил Врио Главы РМ.

Сергей Наливайко отметил, что одна из важнейших сфер сотрудничества – сельское хозяйство. «В Мордовии активно развивается аграрный сектор. 64% всей техники, работающей в республике, произведено у нас в стране. Мы уже сейчас работаем над созданием в регионе сервисного центра по ее обслуживанию. Мы готовы обучить ваших специалистов, рассмотреть схемы закупок», - поделился планами министр.

Руководитель отделения посольства Белоруссии в России в Нижнем Новгороде подчеркнул, что снижение уровня товарооборота между партнерами недопустимо. «За цифрами статистики стоят конкретные трудовые коллективы промышленных предприятий. Их семьи живут за счет реализации произведенной продукции. О возможности увеличения потенциала говорят и цифры предыдущих лет, когда товарооборот достигал 59 млн. долларов США. Нам нужно детально разобраться, какие факторы оказали влияние на снижение масштабов сотрудничества», - отметил Владимир Воронкович.

Стороны подписали план мероприятий на 2021 – 2022 годы по реализации соглашения между Правительством Республики Мордовия и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также принято решение о создании рабочей группы для отслеживания исполнения соглашения. Кроме того, участники заседания договорились о взаимных деловых визитах до конца текущего года.